Qual a real importância das atividades extracurriculares para as crianças?

Proporcionar às crianças atividades extracurriculares cria outras possibilidades de aprendizado, melhorando a capacidade de armazenar informações relevantes.

Além disso, contribui com o desenvolvimento do aluno otimizando aspectos como desempenho intra e extraclasse, a evolução cognitiva e pedagógica, o engajamento, a socialização e a bagagem cultural. A consequência é o interesse em descobrir e aprender cada vez mais.

Confira alguns exemplos de atividades extracurriculares que podem contribuir para um melhor desempenho da criança.

ATIVIDADES FÍSICAS

Os esportes são de suma importância para qualquer criança, pois entre tantos benefícios, ajuda a desenvolver a capacidade de lidar com as diferenças e com o compromisso, incentiva o trabalho em equipe e estimula a criatividade. Podemos citar como exemplos de atividades físicas futebol, vôlei, judô, etc.

ATIVIDADES ARTÍSTICAS

As atividades muito recomendadas para a área artística são dança e música. A dança, além de trabalhar a criatividade, a concentração, as habilidades corporais e a noção de espaço, também proporciona uma ótima prática desportiva e contribui para melhorar a postura e o equilíbrio.

A música, segundo estudiosos, é um elemento essencial para o desenvolvimento do cérebro. Além disso, as aulas de música podem contribuir para uma melhor interação entre os alunos, promover o desenvolvimento da expressão corporal, da memória, da linguagem e a criatividade.

PASSEIOS E VIAGENS

Acredite: passeios e viagens são oportunidades perfeitas para conhecer cidades históricas e aperfeiçoar, de uma vez só, o aprendizado do conteúdo de algumas disciplinas, como história, geografia e biologia. Afinal, qual criança não gostaria de ir ao cinema ou de fazer uma viagem com os amigos?

EVENTOS MULTIDISCIPLINARES

Um dos fatores muito importante em que as atividades multidisciplinares podem contribuir é a perda do medo de falar em público. Eventos como feiras, jogos, ou até mesmo alguma atividade diferente em sala de aula despertam o interesse e modificam o método de transmitir conhecimento.

Definitivamente, podemos dizer que as diversas formas de aprendizado podem contribuir ricamente com as crianças – tanto no âmbito intelectual, quanto nos âmbitos físicos e culturais. Podemos dizer que a maneira como as disciplinas são inseridas podem ganhar uma grande taxa de aceitação (e gosto) pelas crianças, tendo em vista as diversas atividades disponíveis como ferramenta e auxílio.