Importância das aulas de música no processo de aprendizagem.

Uma das formas de aguçar a sensibilidade da criança, incentivar a criatividade e aumentar a integração dos alunos no ambiente escolar pode ser desenvolvida por meio das aulas de música, importante ferramenta para promover a qualidade na aprendizagem em todas as faixas etárias.

A música é uma das poucas atividades que envolvem o uso de todo o cérebro. Além disso, consegue promover a descontração e o relaxamento, tornando esse momento algo divertido e o aprendizado natural. Ela se encontra no íntimo de todas as culturas e pode ter benefícios surpreendentes não só para aprender um idioma, melhorar a memória e focar a atenção, mas também para a coordenação motora e o desenvolvimento de maneira geral.

Práticas diversas como trabalhos com a letra de uma música, oficinas ou aulas de instrumentalização são formas de desenvolver o raciocínio, promover o equilíbrio e instigar a criatividade das crianças.

Confira o que as aulas de música podem fazer com o aluno no processo de aprendizagem.

PROMOVE A INTEGRAÇÃO ENTRE OS ALUNOS

Nas aulas de música, os alunos tendem a ficar mais descontraídos, o que facilita o seu desenvolvimento socioafetivo. Eles começam a descobrir sua própria identidade e abrem espaço para conhecer e integrar-se com os outros.

PROMOVE O DESENVOLVIMENTO DA EXPRESSÃO CORPORAL

É muito importante que a criança tenha estímulos para que saiba se expressar por meio do corpo. A expressão corporal pode ser um estímulo para que ela tenha abertura e expresse seus sentimentos também.

PROMOVE O DESENVOLVIMENTO DA MEMÓRIA

Segundo os especialistas, a música melhora as funções cerebrais das crianças devido ao aumento da espessura do córtex (responsável pelo controle das emoções) causado pelo treinamento musical. Vale lembrar que cantando elas conseguem desenvolver a memória de forma natural.

PROMOVE O DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM

A música consegue promover nas crianças um melhor desenvolvimento da linguagem, já que diversos vocábulos são aprendidos nesse momento e a dicção é aprimorada cada vez mais.

PROMOVE A CRIATIVIDADE

Independentemente da área acadêmica e profissional que a criança venha a se interessar, é sempre importante que a inovação e a imaginação façam parte do raciocínio e da prática cotidiana desses indivíduos em formação. E a música também vem complementar esse desenvolvimento, proporcionando aprendizados distintos das disciplinas curriculares tradicionais.