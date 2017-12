Conheça o Blog do Colégio BIS

Bem-vindos ao Blog do Brazilian International School, ou como chamamos: Colégio BIS. Fundado em 1999, o colégio é direcionado ao ensino bilíngue e atuamos de forma a promover uma formação completa e global do aluno com programas em português e inglês para os ensinos Infantil, Fundamental I e Fundamental II.

Aqui, no Blog dos Colégios, nosso objetivo é difundir conhecimento e disseminar boas iniciativas na educação brasileira, a fim de mostrar a importância e o valor que damos ao grande tripé que nos une: os alunos, os pais e a comunidade.

Aproveitem o conteúdo!

Prof. Alessandra Pellegrino e Prof. Dra. Mônica Morejón, diretoras e mantenedoras do BIS