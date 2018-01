Como o inglês pode impactar o mercado de trabalho

Sem dúvidas, o inglês é a língua mais utilizada nas relações internacionais de comércio, negócios, entre outros. Recentes dados mostram que o número de intercâmbios feitos aos países de Língua Inglesa é bem maior que os demais. No Brasil, os principais destinos são Estados Unidos e Canadá, e apesar de o Canadá ter uma área bilíngue, onde o francês também é falado, a maioria dos estudantes vai para estudar inglês.

A Língua Inglesa foi incorporada ao nosso vocabulário, e nós a percebemos em contato com músicas, filmes, internet, e até mesmo no modo em que consumimos, vendemos e nos relacionamos. Dessa forma, percebemos a importância e a influência que esse idioma exerce sobre a nossa cultura.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No mercado de trabalho, o inglês virou atributo essencial para a conquista da maioria das vagas de nível universitário. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que perdeu uma grande oportunidade por não saber falar inglês? Pesquisas salariais revelam que o salário de uma pessoa que tem um segundo idioma é de 60% a mais em relação ao salário de outra que seja monolíngue.

Entretanto, a maioria dos profissionais que dizem possuir conhecimento nesse idioma se enquadra no nível básico para o intermediário. Portanto, ter fluência ainda é um diferencial bastante competitivo para conseguir postos mais altos.

É comum que empresas apliquem tais conhecimentos linguísticos de seus funcionários nas relações de trabalho com outros países com o propósito de difundirem informações e estarem à frente de negociações. Outro nicho de mercado é justamente a tradução de textos, de modo que mais pessoas tenham acesso a conteúdos.

A melhor forma de ser fluente no inglês é começar desde cedo o contato com o idioma. Iniciando os estudos na infância ou adolescência, é possível desenvolver todas as habilidades de forma significativa.

Estudos indicam que bilíngues têm muitas vantagens em relação aos monoglotas: aprendem com mais facilidade, estão mais protegidos contra a senilidade (envelhecimento), podem raciocinar de forma diferente em cada idioma, têm facilidade de argumentação, são mais bem sucedidos nas relações interculturais, entre outros benefícios.