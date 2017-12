Ensinando sobre o Respeito através da música

Respeitar significa dar importância a algo ou a alguém. Apesar desta simplicidade de significado, ainda é muito comum encontrar pessoas que não sabem o que é, ou melhor, não usam o respeito em suas relações interpessoais.

Com o objetivo de reforçar a importância do respeito em suas diversas utilizações, os alunos do 5º ano do Fundamental 1 participam do Projeto “Respeito – Conhecendo o gosto musical do seu colega”.

A proposta se fundamenta durante momentos de “escuta em conjunto” onde cada aluno é incentivado a levar para a sala de aula a sua música preferida e apresentar aos colegas.

Durante a atividade, todos ouvem em silêncio as músicas trazidas pelos colegas, sem emitir opinião. “Neste momento, não há espaço para julgamentos; os alunos apenas apreciam a música”, explica Márcia Helena Gioia, psicopedagoga e professora de Música e Ética Cristã do Colégio Batista Brasileio, unidade Perdizes, SP.

Além de incentivar o respeito ao próximo, a atividade desenvolve diversas áreas da aprendizagem, entre elas, a pesquisa e técnicas de apresentação em público. “Antes da atividade, o aluno pesquisa todos os detalhes sobre a música. Ele compartilha informações sobre o compositor, estilo musical, o que entendeu da letra. Se a música for internacional, ele tem que saber a tradução e o significado da letra e expor a importância da música para ele, como ele conheceu, por que ele gosta dela, como ele se sente ouvindo a música etc.”, relata.

Como não é possível repetir músicas, as aulas também atuam como um excelente espaço de apresentação de novos estilos musicais aos alunos. “Temos percebido que muitos alunos ouvem determinadas músicas pela primeira vez durante nossas aulas, inclusive alguns que diziam não gostar de alguns estilos musicais passaram a gostar, porque através da escuta ativa derrubaram ideias preconcebidas”.

Segundo Márcia Helena o principal objetivo do Projeto do CBB Perdizes é fazer com que os alunos aprendam o real significado de respeito, para que possam viver em harmonia com os outros. “Buscamos ensinar em nossas aulas que, da mesma forma que os alunos aprendem a respeitar o gosto musical do colega, devem respeitar a opinião, as regras, as pessoas, pois sabemos que uma criança que aprende a respeitar, será um adulto bem sucedido”, finaliza.