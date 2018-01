“BatistaComVida”, evento que une solidariedade e diversão recebeu cerca de 1500 pessoas

Toda a renda do evento é revertida à manutenção do atendimento do Projeto socioeducativo Farol, mantido pelo CBB

No último sábado, 10 de junho, o Colégio Batista Brasileiro de Perdizes realizou sua tradicional festa “BatistaComVida” e contou com a participação de mais de 1500 pessoas, entre alunos, familiares e comunidade do entorno do colégio.

O evento é realizado anualmente como forma de arrecadar recursos para o Projeto Farol – CESE, mantido pelo CBB e instalado no bairro Sol Nascente, em Perus. Lá são atendidos mais de 120 crianças e adolescentes, de 7 a 14 anos, no contraturno escolar. Os alunos do Projeto Farol realizam atividades de Reforço Escolar, Recreação, Teatro, Natação, Educação Física, Música (coral e conjunto de flautas) e Educação Cristã.

O tema do evento deste ano foi o Circo –“No espetáculo da vida, a solidariedade é o Show” e contou com mais de 20 apresentações artísticas dos alunos de todas as séries, bem como alunos do Projeto Farol.

Todos os investimentos para a realização do “BatistaComVida são doados e os professores e os alunos se voluntariam para atender aos visitantes da festa se revezando entre as apresentações, atendimento nas barracas de brincadeiras e comidas e no atendimento ao público em geral.

“O Projeto Farol está em funcionamento desde 2006 e neste ano alcançamos o número de 120 crianças e adolescentes atendidos, de 7 a 14 anos. Para nós é um grande orgulho ver que a cada ano nossa festa cresce. São diversas pessoas participando e contribuindo para ampliarmos a nossa capacidade de atendimento”, diz Gézio Duarte Medrado, diretor geral do CBB.