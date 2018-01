Aniversário do CBB reúne mais de 900 alunos

Após uma semana inteira resgatando a história dos 115 anos do Colégio Batista Brasileiro, através de atividades e durante as aulas, na sexta-feira (10/03) todos os alunos do CBB Perdizes comemoraram a data junto com os professores, coordenadores e membros da diretoria.

O momento mais aguardado foi a entrega do bolo aos alunos, após o tradicional “Parabéns pra você”. Todos

receberam seu pedaço das mãos do diretor geral do Colégio, Gézio Duarte Medrado. “Trata-se de um momento importante que já virou tradição. Os alunos esperam ansiosos por este momento e, como parte de nossa pedagogia é t ornar o relacionamento cada vez mais humano, eu faço questão de entregar a cada aluno o seu pedaço de bolo, pois acredito que isto nos aproxima”, diz.

A aluna Isabela D’Ávilla Limeira de Araujo, do Ensino Médio, que está no CBB desde o primeiro ano do Fundamental 1, acredita que essa aproximação é realmente um diferencial. “Nós alunos ficamos muito animados. Eu tenho só mais um aniversário do Colégio para comemorar aqui, mas confesso que vou sentir muita falta dessa data que para mim é muito especial. Esse tipo de iniciativa faz com que a gente se sinta realmente parte do colégio”.

Rosângela Lerbachi Batista tem dois filhos no Colégio e disse ter se emocionado com a festa. “Este é o primeiro ano dos meus filhos no Colégio, mas estou realmente surpresa com a forma como todos os funcionários envolvem os alunos nas comemorações. Além desta preocupação, de fazer com que eles sintam-se em família, a comemoração foi muito emocionante. A escola realmente está de parabéns, nunca tinha visto essa demonstração de carinho e cuidado”.

A data também foi marcada por novidades: a inauguração do Espaço Baby CBB – Berçário, que passa a atender bebês a partir dos quatro meses de idade, oferecendo educação Bilíngue.

Equipe do Espaço Baby CBB