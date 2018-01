115 anos de amor à Educação

*Por Gézio Duarte Medrado

Minha história com o Colégio Batista Brasileiro começou em 2004, quando recebi o nobre convite para dirigir esta instituição que já tanto admirava. Mas quando aceitei o convite, o Colégio já tinha um nome, uma marca forte, e eu recebia a missão de dar continuidade ao legado de seus fundadores William Bucky e Ana Luther Bagby – que um dia sonharam em ter no Brasil uma escola baseada no tripé: educação, formação integral e religião. Aquela era a visão deles sobre o que poderia ser o futuro da educação de qualidade. Vejam só que responsabilidade a minha?!

Mas como a vida é feita de desafios, levantei as mangas e dei início à construção do que seriam os próximos anos da instituição, que, naquele momento, buscava se equilibrar em um cenário cada vez mais competitivo e difícil do ponto de vista financeiro.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De lá para cá muita coisa mudou; há 13 anos à frente da instituição, posso garantir que conseguimos nos adaptar a todas as mudanças. Como é de nossa natureza: se adaptar para transformar!

Hoje muito me orgulha estar comemorando 115 anos deste Colégio que considero como o meu segundo lar e só uma palavra traduz o que sinto: gratidão.

Sou grato às pessoas que tenho nessa equipe vencedora, funcionários, professores, coordenadores, fornecedores etc. Sou grato pelas parcerias, grato pelas famílias que confiam a educação de seus filhos a nós; agradeço até pelas dificuldades que encontrei nessa trajetória, pois não fossem elas, não conheceria essa minha capacidade de buscar melhorar sempre e constantemente.

E o mais importante, tenho um grande orgulho em saber que pelas salas do Colégio já passaram diversas gerações. Avós, filhos e netos que vêm acreditando em nosso diferencial pedagógico para ajudar a formar suas crianças, que crescem aqui e ganham o mundo. Tenham certeza de que crescemos junto com todos eles!

São 115 anos de amor à Educação, pois só o amor perpetua. São 115 anos formando e transformando pessoas, 115 anos de muita coragem, de aprimoramento e adaptação, sempre buscando oferecer o que há de melhor para todos: alunos, familiares, funcionários, comunidade etc.

Com alegria, registro a inauguração, neste dia 9 de março, do nosso berçário, assim, o Colégio passa a atender crianças a partir dos 4 meses de idade. Além da remodelação e modernização de nossa biblioteca.

Feliz aniversário Colégio Batista Brasileiro! As comemorações já estão a todo vapor desde segunda-feira. Na sexta-feira, dia 10 teremos o nosso tradicional bolo de aniversário servido a todos os alunos. Considero esse um dos momentos mais especiais, pois é quando tenho a oportunidade de falar com cada criança e ver a alegria e satisfação nos seus olhos. Neste momento confirmo que estamos no caminho certo e seguimos perpetuando o legado deixado por nossos fundadores.

Gézio Duarte Medrado – diretor geral do Colégio Batista Brasileiro