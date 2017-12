Xadrez no ensino fundamental desenvolve o intelecto

O xadrez é um esporte milenar que ajuda, e muito, no desenvolvimento intelectual das crianças. Alunos do 5° ao 9° do Colégio Alicerce participam de atividades com o jogo.

Para se ter uma ideia dos benefícios do xadrez, um estudo feito pela Universidade de Hong Kong mostrou que alunos que jogam têm uma melhoria de 15% em provas de matemática.

Mas não é só nessa disciplina que eles se dão bem. O jogo também ativa a concentração, desenvolve a tomada de decisões, aguça a curiosidade – tão importante nessa fase dos alunos – também estimula o raciocínio lógico.

Tão importante quanto tudo isso, trabalha a paciência, o respeito ao próximo e a autoconfiança. No dia a dia da escola, todas essas habilidades são fundamentais e facilitam no aprendizado de outros conteúdos.