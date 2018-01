Volta às aulas: novo ciclo e novos aprendizados para as crianças

As férias chegaram ao fim. Foi um intervalo importante para os alunos descansarem. Depois de um período sem muito compromisso com horários e curtindo um tempo de brincadeiras sem ir para a escola, chegou a hora de retomar a rotina.

Para os alunos que encerraram um ciclo na Educação Infantil e começam o Ensino Fundamental, a primeira mudança, no Colégio Alicerce, é o espaço físico. Eles mudam de prédio e, com isso, ganham mais autonomia. “Os pais precisam tomar conhecimento de como funcionará a nova rotina na escola para poder dar o apoio que os filhos precisam”, explica a coordenadora Eunice Tenório.

No colégio, existe um ritual de passagem, no qual os professores explicam como será o dia a dia e quais serão as novidades. Encontros como esse deixam todos mais seguros para o ano letivo.

A coordenadora ressalta a importância de a família acompanhar todas as atividades, fazendo-se presente na vida das crianças e parceira da escola. “Por outro lado, todos os profissionais e a equipe pedagógica estão prontos para, mais uma vez, criar um ambiente tranquilo e propício ao aprendizado”, acrescenta.

#FicaDica

1- O estudo diário faz toda a diferença para o aprendizado do aluno. É importante separar pelo menos uma hora por dia para fazer as tarefas e os trabalhos.

2-A volta às aulas implica na reorganização do tempo livre. Chegou a hora de reduzir o tempo gasto com televisão, por exemplo, e estabelecer outras prioridades.

3- Pense na alimentação. O início do ano é um bom momento para rever hábitos alimentares e pensar em como garantir uma alimentação mais saudável e nutritiva.