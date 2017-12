Sala de Leitura: o lugar ideal para criar bons hábitos nos alunos

A Sala de Leitura de uma escola deve ser um ambiente confortável, claro, ventilado e silencioso. Um bom espaço para que os alunos se reunirem para realizar trabalhos ou estudar. Também é um lugar perfeito para fazer pesquisa e, claro, ler.

No Colégio Alicerce, é assim. São cerca de seis mil livros no acervo, que atendem desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, com a oferta de títulos utilizados nos principais vestibulares.

Os trabalhos feitos com os alunos da Educação Infantil são diversos, passando pela troca de livros, contação de histórias, roda de conversa. Com o Fundamental I, há a proposta de trocar livros quinzenalmente. Estudantes do Fundamental II costumam frequentar a Sala de Leitura em busca de obras que os auxiliarão na execução do TCC, trabalho de pesquisa realizado no 9° ano.

Segundo a professora Adriana Moura, a Sala de Leitura é, sobretudo, um ambiente privilegiado para a construção de alunos leitores. “É um dos instrumentos de desenvolvimento do currículo e permite o fomento da leitura e a formação de uma atividade científica, trabalhando também com as famílias”, explica.

Cantinho em casa

Já pensou em criar um espaço que incentiva a leitura dentro de casa? Não precisa ser um projeto muito complexo. Prateleiras ao alcance das crianças, puffs confortáveis e uma boa luminária são suficientes.

Assim, estará contribuindo para que seu filho aprenda mais, pronuncie melhor as palavras, amplie o vocabulário, desenvolva a criatividade e a imaginação, entre outros benefícios.

Tenha a prática de leitura em casa também.