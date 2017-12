Saiba como curtir as férias com os filhos em casa

Enfim, férias! Muitas famílias começam a quebrar a cabeça para decidir as programações para fazer, principalmente, com as crianças, que demandam bastante e exigem criatividade e movimentação.

Para os alunos, sair da rotina (uniforme, atividades, lancheira, horário para tudo) já traz uma boa sensação de descanso. Além da própria mudança no dia a dia, o que mais você pode fazer? Foque no “brincar”. É simples, barato e, no fim, é o que as crianças mais querem.

Embora a brincadeira esteja bem presente na Educação Infantil e no Ensino Fundamental e os alunos aprendam muito com essa ferramenta, nas férias, é tempo de brincar mais livre. Também é a oportunidade para muitos pais ou cuidadores dedicarem tempo a isso, algo que na correria nem sempre é possível.

Brincar em casa, sem pressa, curtir os brinquedos, os espaços no prédio ou a casa na vó são apreciados e até esperados por muitos deles. Aproveite esse período para valorizar os espaços que não costumam usar. Frequente o parque ou a praça próximo de casa, visite alguém, faça uma sessão cinema em casa com pipoca.

Recupere brincadeiras antigas, como pular amarelinha, jogar dama, brincar de cabra cega. São diversas as opções para quem ficará com os filhos em casa.

Para que não teve essa opção e a criança ficará na escola, não se culpe. Faça tudo isso nos finais de semana e dedique mais tempo para o divertimento em família aos sábados e domingos. Faça surpresas e reforce que ao seu filho que ele está em férias.