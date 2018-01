Reta final vestibular: agora é a hora de cuidar do emocional

Às vésperas dos principais vestibulares e do Exame Nacional do Ensino Médio, professores do Colégio Alicerce dão algumas dicas para lidar com a ansiedade e garantir o melhor desempenho nas provas.

“Os vestibulandos que atingem as mais altas pontuações têm algo em comum: uma gestão de tempo inteligente. É preciso distribuir o tempo entre as horas de aula, estudo, descanso e lazer. Quando focamos demais em um único aspecto, acabamos sobrecarregando e criando tensão emocional”, explica o coordenador do Ensino Médio Nilson Nihonmatsu.

Segundo ele, é preciso dar atenção às atividades prazerosas, que descarregam essa tensão e recarregam a energia emocional. Para a reta final, a dica é: “este não é o momento de aumentar o ritmo de estudos, mas sim trabalhar para mantê-lo incluindo necessariamente atividades agradáveis de lazer. Foco no presente e em se livrar da ansiedade”.

No Colégio Alicerce, os alunos contam com um trabalho contínuo de Coaching para os Vestibulares. Também há oficinas de meditação e relaxamento nos dias que antecedem as provas. Ações que têm contribuído para ajudar os estudantes em ano de preparação para os vestibulares.

Como os pais podem ajudar

De acordo com Bruno Ferrari, da equipe dos Vestibulares do Colégio Alicerce, a ansiedade é parceira natural da incerteza. Este é um momento de grandes incertezas tanto para o vestibulando como para a família.

“Para os pais, é importante compreender que os resultados dependem tanto do esforço e das horas de estudo como do estado mental e emocional. Quanto mais tranquilo o campo emocional, mais livre e fluido é o trabalho mental”, explica.

Portanto, este não é o momento de discutir possibilidades para o futuro, que dependem dos resultados concretos que só sairão em janeiro ou fevereiro. “A última coisa que um vestibulando precisa agora é mais pressão”, ressalta.

3 dicas para se preparar na reta final

1-Manter o ritmo de estudos sem aumentá-lo, incluindo atividades agradáveis de lazer para descarregar e recarregar a energia emocional. No dia anterior à prova, não estudar: se divertir, relaxar e descansar bem.

2-Revisar resolvendo exercícios das provas que serão realizadas, lembrando que não é preciso gabaritá-las: atenção às questões fáceis e medianas, que é onde a briga acontece.

3-Foco no presente. A energia de hoje para os problemas de hoje. É preciso fazer esse esforço para não deixar o medo da incerteza drenar energia do trabalho mental. Resultados? Só em fevereiro. Esteja presente agora.