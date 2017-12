Reciclar: uma forma barata de brincar em casa

Criança se diverte com caixa de papelão, embrulho do presente, plástico e tantos outros materiais. Que tal aproveitar as férias para propor a diversão que existe na reciclagem, ao invés de comprar novos brinquedos?

Com um objeto que iria para o lixo você pode fazer algo útil e divertido. Também dará a sua contribuição para preservar o meio ambiente e economizará. O legal é que a criança pode participar desse processo.

– repare no tanto de embalagens que vai para o lixo todos os dias: de remédio, suco, refrigerante, shampoo, detergente, produtos de limpeza e tantos outros. Cada um possui uma tampa exclusiva. Só com as tampinhas, as crianças vão passar um bom empo se entretendo, acredite! Separe e observe.

– latas em geral são sempre bem-vindas na brincadeira. Podem virar estacionamento de carrinho, cama para boneca, esconderijo de bolinhas. Quanta imaginação os pequenos possuem para explorar esse material!

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

– garrafas em geral podem ser decoradas. Tinta, cola, gliter, papel colorido, lã e outros apetrechos podem ser usados.

– aproveite aquela caixa de papelão que veio do supermercado e coloque à disposição.

São diversas as possibilidades. Ao mesmo tempo em que se divertem, aprendem a importância da reciclagem e valorizam itens simples para brincar.

#FicaDica

O Blog Como fazer em casa traz muitas ideias de como fazer brinquedos com alguns desses materiais. Inspire-se. http://www.comofazeremcasa.net/23-formas-para-fazer-brinquedos-reciclados-para-criancas/