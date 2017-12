Ensinar as crianças desde cedo sobre as regras de trânsito é um ato de cidadania e segurança. É por isso que o Colégio Alicerce inclui o tema em sua programação.

Há alguns anos, a equipe trabalha com o “Projeto cidade do trânsito”, que tem por objetivo orientar e educar, de forma lúdica, as crianças sobre a importância de respeitar as regras de trânsito.

Por meio de jogos e brincadeiras, os alunos conhecem as formas, cores e os significados do semáforo, da faixa de pedestres e a importância de tomar cuidado ao transitar pelas ruas. Aprendem as diferenças que existem no trânsito: ser pedestre, condutor, passageiro e também tem os veículos.

Segundo a equipe pedagógica, a educação no trânsito sendo abordada na escola faz a criança crescer com consciência, gerando uma mudança de comportamento e prevenindo acidentes mais tarde.

Vamos dar o exemplo?

A correria do dia a da e o próprio estresse causado pelos congestionamentos na cidade fazem muita gente se esquecer de que as crianças estão aprendendo e assimilando tudo em todo o tempo. Isso significa que quando estão dentro do carro também observam tudo, inclusive a nossa postura.

Evite buzinar sem necessidade, apressar e correr, xingar, fazer fila dupla ou estacionar em lugar proibido ou em vaga preferencial. Quando estiver no papel de pedestre, também dê o exemplo, atravessando na faixa e obedecendo os sinais, por exemplo.

Que tal contribuir para um trânsito mais gentil? Ações simples podem tornar os dias mais leve (leves) e, principalmente, mais seguros.