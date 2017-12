Por que as crianças precisam praticar esporte

Crianças muito ativas são geralmente incentivadas por seus pais para a prática de esportes com o intuito de gastarem essa energia. A prática traz muitos benefícios e não é só para esse perfil de alunos. Que tal garantir uma vida mais ativa por aí?

A atividade física orientada ajuda no desenvolvimento físico, motor e social. Vai trabalhar ossos, músculos e articulações, conservar o sistema cardiovascular saudável, melhorar a coordenação e o controle dos movimentos.

Ao se deparar com regras e desafios, as crianças também vão compreendendo formas de se relacionar com os outros. Competindo, respeitando seus limites e o dos colegas, o esporte possibilita a construção da autoconfiança, da autoestima e promove a integração, entre outros.

Manter o peso corporal saudável

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com o IBGE, atualmente uma em cada três crianças no Brasil está pesando mais do que deveria. A associação entre má alimentação e sedentarismo é a responsável pela obesidade infantil.

Praticar esporte vai ajudar o seu filho a ter consciência corporal, a se preocupar com a saúde e a manter o peso corporal saudável.

Família ativa

Se os pais não se exercitam, para algumas crianças, fica difícil seguir em frente. A família possui um papel importante não só para influenciar na alimentação, como também no esporte. A relação dos pequenos vai depender de quão ativa é a família. Comece também!

Que tal uma caminhada juntos aos finais de semana ou incluir o hábito de andar de bicicleta algumas vezes na semana?

Na escola

Além do incentivo da prática esportiva em si, de promover campeonatos, incentivar a ida em competições etc, o Colégio Alicerce, por exemplo, entende que a Educação Física é uma disciplina.

Os alunos aprendem sobre habilidades motoras, estruturas corporais. O movimento aparece como uma manifestação importante para a aprendizagem.

Tudo isso em várias opções para o aluno: futsal, ginástica artística, vôlei, handebol, ballet, judô e capoeira.

Vamos juntos garantir a saúde das nossas crianças!