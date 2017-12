Pintura é aliada no desenvolvimento das crianças

A pintura é uma forma de arte e um espaço para expressarmos pensamentos, emoções, críticas e reflexões. Na vida de um adulto, isso é importante. Na de crianças, muito mais.

Para elas, desenhar é um importante canal de comunicação e desenvolvimento. Com seus traços e pinturas, desenvolvem o olhar sobre si, sobre o outro e criam uma linguagem.

Segundo a equipe pedagógica do Colégio Alicerce, enquanto tem contato com a arte, os pequenos também desenvolvem a imaginação, a noção de espaço e profundidade, a criatividade, o trabalho em equipe, a sensibilização e a percepção.

Atividades com pintura trabalham, ainda, a motricidade, ou seja, a forma como usamos nossos braços, mãos e dedos. Tudo isso será importante na alfabetização e na formação de maneira geral.

Dê asas à imaginação

Quando começar a estimular em casa? A partir do momento em que o bebê consegue segurar um objeto na mão, você pode começar a rabiscar, desenhar e pintar com ele.

Há muitas alternativas para não fazer tanta sujeira, como comprar livros preparados especialmente para pintura, com uma infinidade de flores, animais etc. Outra opção são papéis em formato A3, sempre dando liberdade para que a criança crie.

Por falar em criar, quem disse que só pode pintar com tinta? Desenhar vai além. Um espelho com vapor pode ser “pintado” com o dedo. Uma mangueira pode trazer desenhos no quintal.

Dê asas à imaginação!