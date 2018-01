Período integral na escola

Integral. Por definição, quer dizer total, inteiro, global. É isso o que se pretende com a educação integral: desenvolver os alunos de forma completa, em sua totalidade.

No Colégio Alicerce, os pais ficam tranquilos sabendo que os filhos estão seguros, com toda infraestrutura necessária e participando de atividades planejadas e interessantes. A escola oferece período integral da educação infantil até o quinto ano do ensino fundamental.

Eles estudam de manhã e participam de uma programação diferenciada no período da tarde. Também é possível inverter, fazer o período integral de manhã e a turma regular à tarde.

A programação é organizada em diferentes momentos para que o aluno possa descansar e aproveitar tudo o que é oferecido: almoço, lanche, estudo para provas, realização das tarefas de casa, atividades complementares (Judô, Ballet, atividades esportivas, ginástica, expressões artísticas, oficinas de leitura, entre outras).

Segundo a coordenadora Cristiane Fernandes, outro destaque do período integral é que turma almoça na escola – o cardápio é elaborado por nutricionista, composto por saladas, legumes e uma variedade de alimentos.

“Os alunos também precisam de um local tranquilo e confortável para dormir, repor as energias e voltar a brincar e a aprender. O sono é importante para a aprendizagem e para o crescimento, além de ser uma necessidade fisiológica. Buscamos garantir isso às crianças”, diz a coordenadora.