Não passou no vestibular? Saiba como se reorganizar

Alcançar o sonho de entrar na universidade desejada, muitas vezes, pode ser um processo árduo. Olhar a lista de aprovados e não encontrar o seu nome nela é doloroso. Para quem está passando por isso, agora é a hora de se reorganizar.

Uma pesquisa feita pela USP, por exemplo, mostrou que 12,8% dos candidatos estavam há mais de dois anos em cursinhos pré-vestibulares e mais de 48% do total dos candidatos já tinha prestado o vestibular pelo menos uma vez. Você não está sozinho na sua tentativa. Não desista!

“Vestibular é dedicação, preparação, estudo e também treino. Por isso, te encorajamos a pensar no próximo ano”, ressalta o coordenador do Ensino Médio do Colégio Alicerce, Nilson Nihonmatsu.

Por onde começar?

Se você optou por estudar sozinho, talvez seja a hora de receber ajuda profissional.

Muita gente acaba optando pelo cursinho intensivão no fim do ano, por exemplo. Que tal mudar para o extensivo, com foco no ano inteiro?

Entenda onde errou

Você não precisa se massacrar por não ter passado no vestibular. O que vale nesse momento é entender os pontos fracos para melhorá-los durante o próximo ano.