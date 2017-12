Lidando com conflitos na primeira infância

As crianças passam por transformações importantes desde o nascimento até mais ou menos os cinco anos: organização biológica e social, tamanho e desenvolvimento cognitivo, que envolve fatores diversos como pensamento, percepção, memória, raciocínio e também a linguagem.

Entender as fases que seu filho está passando e outras que ainda irá passará vai ser fundamental para você conseguir auxilia-lo no crescimento saudável e também ajuda, e muito, a lidar com os conflitos típicos e até esperados em cada período.

Segundo a coordenadora Cristiane Ferreira, do Colégio Alicerce, a partir dos dois anos, a criança começa a perceber que precisa “lutar” para conseguir seu espaço. Isso faz com que ela grite, se jogue, e até mesmo bata, embora não seja uma regra. Aos três anos, quer se vestir sem ajuda e cooperar em algumas tarefas. Já aos quatro, se socializa melhor sem a intervenção do adulto. Aos cinco, tem mais responsabilidades.

Em qualquer uma dessas fases, o conflito pode aparecer e precisará da intervenção do adulto para que os pequenos consigam resolver. “É sempre necessário abaixar-se na altura da criança, olhar fixo em seus olhos e, com voz firme, conversar. Mostre que cada ação gera consequências, como quem bate precisa pedir desculpas etc”, explica.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao mesmo tempo, é preciso saber que elas estão aprendendo a lidar com suas emoções, frustrações e com o crescimento. Às vezes, existe uma cobrança para que a criança já entenda o que pedimos a ela de imediato. O choro e a birra geram muito stress, mas preciso lembrar de que o seu filho está em processo de maturação das estruturas nervosas e em desenvolvimento do cognitivo.

Além disso, cada criança é única e pode atingir etapas do desenvolvimento mais cedo ou mais tarde do que outras da mesma idade. “A maturidade é uma associação entre o crescimento físico e psicológico/emocional para aquisição de habilidades e execução de determinadas atividades. Cada conquista é individual. Precisa de estímulos e suporte”, ressalta.

#Ficadica

As crianças, desde bebês, necessitam ter uma rotina organizada para o seu melhor desenvolvimento, conforto e segurança. A rotina direciona a criança ao que vai acontecer e pode evitar conflitos.

Sugestões de estímulos

A presença da família diariamente é fundamental para desenvolvimento cognitivo. Use jogos de montar, quebra-cabeça e conte historinhas (ler para o seu filho estimula o cérebro e reforça o vínculo, além de ajudar no aprendizado e desenvolvimento da linguagem).