Jogo lúdico sobre o corpo humano

Para conhecer o mundo ao seu redor e mesmo facilitar o processo de aprendizagem, é importante que a criança, antes de tudo, conheça a si mesma. Por isso, o 5°ano aprendeu um pouco mais sobre o corpo humano.

A professora Tati, do Colégio Alicerce, propôs um jogo com o objetivo de trabalhar de maneira lúdica os conceitos estudados acerca da organização do corpo humano. Para as crianças, tudo é uma descoberta, e as experiências vão ampliado seu conhecimento.

“A aplicação de jogos é uma estratégia de ensino que motiva e estimula os alunos, a fim de auxiliá-los no processo de construção de conhecimentos cognitivos e sociais”, explica.