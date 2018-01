Jogo estimula o raciocínio lógico

No Colégio Alicerce, a Matemática é ensinada de maneira lúdica. Alunos do Ensino Fundamental ampliaram o conhecimento sobre adições e estimularam o raciocínio lógico com o jogo Cubra e Descubra.

Em duplas, os alunos tinham que descobrir os números do tabuleiro. O jogador que descobrisse todos os números primeiro venceria o jogo. Segundo a equipe pedagógica, a atividade trabalhou a memorização e o cálculo mental.

De forma simples e rápida, também integrou a turma e mostrou o conteúdo em um momento diferente, fora da sala de aula. Isso favorece o desenvolvimento deles, o trabalho em equipe e ensina às crianças a respeitar regras no momento da brincadeira.

Os jogos são ferramentas de aprendizado, pois ajudam elas a enfrentar desafios e a buscar soluções. Essa habilidade será importante nas fases seguintes.