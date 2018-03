Jogo de boliche trabalha a alfabetização

O Colégio Alicerce acredita que brincar ajudar no aprendizado e também na alfabetização. Por isso, alunos do pré participaram de um jogo de boliche com o objetivo de formar palavras com as letras que fossem derrubadas.

Com uma bola pequena, as crianças tinham que derrubar o maior número de pinos do boliche com as letras do alfabeto. Neste momento, o desafio foi identificar a letra, mencionar uma palavra que começasse com ela. Poderia ser o próprio nome ou o do colega.

Segundo a professora Luciana, ao mostrar que a primeira letra do nome corresponde ao primeiro som que pronunciam, eles aprenderam o valor sonoro de cada letra.

“As crianças aprendem a ler, a escrever e a sentir interesse pela formação das palavras porque entendem quais são as regras que envolvem o princípio alfabético. Elas precisam descobrir que as palavras são formuladas por fonemas (sons menores do que as sílabas) e aprender a extrair o som das palavras formadas”, explica.

Este é mais um exemplo sobre como o uso jogos, músicas, brincadeiras lúdicas facilita a ação do ensino/aprendizagem e aumenta os resultados positivos e o estímulo de todos os envolvidos.

“É preciso sempre se lembrar da importância do lúdico na prática pedagógica. É necessário encontrar métodos flexíveis e inovadores para transformar o processo da alfabetização em uma ação dinâmica e criativa”, ressalta a professora.