Jardim Botânico: alunos observam vegetação e biodiversidade

Alunos do Fundamental I do Colégio Alicerce embarcaram em uma aventura ao Jardim Botânico de São Paulo. As crianças conheceram a biologia em diferentes aspetos e sentiram a natureza bem de perto.

Elas viram de perto a Mata Atlântica, Vegetação Litorânea, Mata Ciliar e Cerrado. Visitaram o museu herbário, estufas, lagos onde viram lindas ninfeias (flores aquáticas). Observaram a estrutura das orquídeas e outras plantas, fizeram trilhas e muito mais.

O jardim dos sentidos encantou a todos. Há plantas que podem ser admiradas por meio do olfato, tato e paladar. Foi um tempo para parar e sentir estímulos diferentes.

Durante o passeio, foi possível observar ainda animais nas copas das árvores, aves e outros. Nos troncos, exúvias, musgos e líquens também aparecem.

“O Jardim Botânico é uma excelente opção para descansar um pouco em meio a outras formas de vida e aprender sobre vegetação, conservação e biodiversidade”, conta a coordenadora Eunice.