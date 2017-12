Fotografia: alunos retratam cenas do cotidiano

Depois de entenderem a origem da fotografia, elementos e fotógrafos importantes na história, como Sebastião Salgado, abordados no material de Artes do Sistema Anglo de Ensino, alunos do 3º do Ensino Médio do Colégio Alicerce foram envolvidos em uma atividade diferente e criativa. Eles retrataram cenas do cotidiano dentro e fora da escola.

Dois temas foram propostos para o desenvolvimento do trabalho. O primeiro “Colégio visto com um novo olhar”, onde o aluno não precisava aparecer na foto. O segundo tema foi “Eu no meio urbano” e ele deveria se inserir em um cenário externo que mostrasse algum detalhe de São Paulo. O principal critério foi a criatividade. Eles tinham que procurar um novo ângulo, observar algo diferente ou surpreendente que pudesse ser registrado e pensar na luz e no enquadramento.

Da simplicidade de um caderno e lápis em cima da carteira ou de uma criança na piscina de bolinhas à complexidade e pluralidade das ruas movimentadas de São Paulo, com trânsito caótico e, ao mesmo tempo, parques e espaços incríveis, os alunos reconheceram a importância da fotografia como linguagem artística e documental e puderam se expressar por meio dela.

Há fotos simples e despretensiosas, mas há imagens criativas, que mostram uma reflexão anterior à produção e outras impecáveis. O projeto foi realizado no Colégio Alicerce, no ano passado, e vale seu registro como inspiração para novas abordagens na escola e também em casa.