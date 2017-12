Festa da família: união e diversidade

A festa da família aconteceu no último sábado, dia 12 de agosto, e não poderia ter sido diferente: teve um clima especial recheado de união, amor e cumplicidade. Esse é mais um momento importante, no qual o Colégio Alicerce propõe a todos um tempo de diversão.

Participaram da festa as famílias da Educação Infantil e do Fundamental I. Alongamento e aquecimento, dinâmicas e jogos de integração compuseram a programação.

As crianças também deram um show na apresentação de uma canção sobre família com a professora de música. Além disso, nas dependências do colégio ficaram espalhados trabalhos realizados durante o mês exaltando a importância da família.

Segundo a equipe pedagógica, o objetivo foi criar momentos agradáveis para a confraternização entre todos. Cada família com sua história, seu jeitinho de ser. Cada um trouxe um pedaço de si e, assim, veio à tona algo tão importante: a diversidade que há em nossa escola e a importância da união.