Férias: brincar e aprender sobre alimentos

Em 2017, o Colégio Alicerce envolveu as crianças em diversas atividades que abordaram alimentação saudável. Bons hábitos alimentares têm entrado em cena desde cedo na escola. Que tal inserir em casa também? Os dias estão chuvosos em São Paulo e as famílias podem aproveitar para passar um tempo divertido na cozinha.

Experimentar, colocar a mão na massa, estudar rótulos, por exemplo, estão ajudando os pequenos nesse aprendizado de escolher melhor os alimentos e também estão gerando curiosidade para que experimentem.

A sugestão da nossa equipe pedagógica para essas férias escolares é que as famílias insistam na importância de se comer bem e reforçem que é muito bom provar. Não precisa forçar a criança a comer, até porque estudos mostram que essa postura não ajuda muito.

Apresente novas opções. Faça um bolo caseiro para o lanche da tarde antes de ofertar bolacha recheada, por exemplo. Insira um legume novo no prato. Ofereça opções que você gostava de consumir quando era criança.

Evite desperdício

De acordo com a ONG Akatu, que trabalha pela conscientização e mobilização da sociedade para o consumo inteligente, cada brasileiro desperdiça, em média, 205 gramas de comida por dia. São mais de 40 mil toneladas que vão diariamente para o lixo, o suficiente para alimentar 25 milhões de pessoas todos os dias.

O consumo consciente dos alimentos é um ponto muito importante a ser abordado com as crianças. Confiram a validade dos produtos no armário. Faça uma lista de compras com seu filho – ele vai adorar trabalhar com as letras – e vão ao mercado conscientes do que realmente necessitam consumir em casa.

O que acha de começar a reaproveitar cascas de frutas, como maçã e abacaxi? Podem ser usadas em chás, bolos e outras receitinhas.

Os alimentos geram boas brincadeiras. Além de ir ao mercado, fazer receita, reaproveitar alimentos, monte uma quitanda e divirtam-se.