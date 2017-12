Feira de Ciências motiva alunos

No último sábado (26), o Colégio Alicerce realizou a Feira de Ciências com os alunos do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio. Pais, familiares e toda a comunidade prestigiaram os trabalhos.

O tema deste ano foi “Ciências em Show”, e os estudantes apresentaram um espetáculo de reações químicas a partir de produtos comuns e envolveram o público durante as programações, o que tornou o evento muito dinâmico.

Entre as atividades, as turmas apresentaram um foguete movido a combustível, experimentos com pasta de dente, gás hélio, gelo seco e suco, entre outros.

Para os alunos, é sempre motivo de orgulho receber a família na escola e mostrar o resultado de muita pesquisa, estudo e dedicação. Segundo a coordenadora Edi, a feira é mais um momento imperdível de participar da vida dos alunos.

“O objetivo principal da proposta deste ano foi desenvolver atividades experimentais como instrumentos de motivação para os estudantes. Eles adquiriram conhecimentos significativos de forma prazerosa, entendendo os fundamentos na prática”, ressalta.