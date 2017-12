Espanhol da Escola: por que incentivar?

Quando se fala em aprender outro idioma, logo vem em mente o inglês. Embora seja a língua mais falada no mundo e muito importante, o espanhol também vem se destacando.

Para se ter uma ideia, a língua espanhola é a segunda mais utilizada em comunicação internacional e é o terceiro idioma oficial no campo da economia, política e cultura. Na literatura, na pintura e no cinema também há diferentes expressões artísticas em que o espanhol está presente.

Por tudo isso, o Colégio Alicerce propõe, além do inglês, ações para que os alunos se interessem e aprendam essa outra língua. Diversas atividades são realizadas para aprimorar e fortalecer o aprendizado do espanhol. Aulas práticas, passeios e bate-papo com intercambistas, por exemplo, ampliam o vocabulário e o conhecimento cultural das turmas.

Segundo a equipe pedagógica, aprender outra língua desenvolve o raciocínio e a capacidade de concentração. Estudos também mostram que melhora habilidades de escuta, já que o cérebro precisa trabalhar mais para distinguir diferentes tipos de sons, entre outros benefícios.

Incentive o seu filho!