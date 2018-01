Escola planejada consegue executar grandes propostas

Para alunos e famílias, as férias vão continuar por mais algumas semanas. Para a escola, logo começa um novo ciclo de planejamento. O Colégio Alicerce já está se preparando para reunir seus profissionais para discutir e organizar as programações de 2018.

Além de pensar em todo o calendário escolar, com suas atividades e eventos previstos, a coordenação busca relembrar a missão e a visão da escola em alguns encontros antes do começo das aulas.

“É sempre bom falar sobre as nossas diretrizes e a nossa grande missão: oferecer uma educação de qualidade que busca o desenvolvimento e a aprendizagem das nossas crianças e jovens”, conta a diretora Valéria Veiga.

Segundo ela, o planejamento é construído com os docentes e facilita a vida de todos. Professores organizados, famílias seguras. Os alunos ganham com isso. “Receberemos nossa equipe com muita alegria e muitas propostas. A cada ano, por termos uma equipe muito forte e competente, aprimoramos as atividades desenvolvidas e sempre buscamos mais”, ressalta.

Além dos eventos tradicionais, como festa junina, eventos culturais, festival de música e outros, neste ano, temas atuais, como educação digital, cidadania, febre amarela, eleição e copa entrarão em cena em alguns projetos.

O planejamento é fundamental para que grandes propostas sejam executadas, mas isso não basta. “A participação das famílias em cada ação também é importante para o sucesso e o desenvolvimento de nossos alunos”, acrescenta.

Em breve, mais novidades sobre as ações do Colégio Alicerce e dicas para um ano letivo rico em aprendizados e experiências.