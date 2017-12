Ensino Fundamental aprende a linguagem poética do palhaço

Alunos do Ensino Fundamental do Colégio Alicerce tiveram contato com a linguagem poética do clown (palhaço). No ‘estado’ do palhaço, é possível transitar do cômico ao sensível, do lúdico ao ridículo. O riso é uma consequência disso.

Segundo o professor Ricardo de Sousa, a atividade teve como objetivo fazer com que cada aluno encontrasse um clown dentro de si. “Durante o processo, eles entraram em contato com o lúdico e o ridículo descobrindo sua maneira particular de fazer o público rir”, diz.

Por meio de jogos, exercícios e improvisações, foi possível realizar essa intervenção com os alunos e funcionários da escola, além da integração com as turmas do período Integral.

“Foi uma dinâmica divertida que envolveu a todos e despertou em muitos deles a risada despretensiosa, a empatia, a criatividade e a integração”, ressalta o professor.