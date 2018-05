Ensino de Artes trabalha tecnologias e amplia conhecimento

Há algum tempo, as aulas de Artes eram apenas para produzir decoração de festas, trabalhos manuais e treinar alguma habilidade. O ensino foi mudando e está cada vez mais contextualizado. Quem ganha com isso? Os estudantes.

Segundo a professora Mara Sarmento, do Colégio Alicerce, o “fazer” é muito importante dentro da disciplina, mas está longe de ser algo relacionado como decorativo.

“Arte é uma área de conhecimento, e o aluno do Fundamental II e do Ensino Médio já têm condições de pesquisar sobre História da Arte, relacionar estilos com o contexto histórico e social de cada época ou lugar”, explica.

No colégio, há o ensino apostilado. Temas, técnicas e História estão lá. “Mas a partir do texto e das propostas do material, podemos criar muitas outras atividades”.

Os alunos desenham, pintam, montam, criam, fotografam, dançam, representam, produzem sons, cantam, fazem audiovisuais, contemplam o cinema. Também apreciam e analisam produções, comparam estilos, entendem diferentes tipos de linguagens artísticas e são capazes de formar uma opinião.

“Hoje a comunicação é totalmente audiovisual. Os recursos que eles têm acesso nos smartphones e computadores são infinitos e devem ser explorados pelos professores. Temos que utilizar tudo o que a tecnologia pode oferecer e sair do limite da sala de aula ou da lousa”, acrescenta a professora.

Segundo ela, a arte é necessária e está presente em tudo, no cotidiano. É uma forma de criação e expressão de sua visão do mundo. “Em nossa escola, entendemos que é fundamental na formação de crianças e jovens”.

Em casa, os pais podem ajudar valorizando o ensino das Artes, estimulando seus filhos a frequentar exposições, indo a galerias e museus, andar em lugares diferentes da cidade e observar sua arquitetura, respeitar as diferentes culturas e o folclóre de cada região, ir ao cinema, teatro e shows com eles.