Empreendedorismo na escola

Empreendedorismo combina com escola e com infância? Sim e, não se preocupe, seu filho não vai aprender a abrir um negócio. A ideia é desenvolver nas crianças o senso de responsabilidade e ensinar outros valores essenciais.

A criança pode aprender, desde cedo, a resolver problemas de forma autônoma, a ser crítica, ética. E mais: que para conquistar um sonho é preciso planejar e cuidar do dinheiro.

No Colégio Alicerce, além de aprender a ter uma relação consciente com o dinheiro, as aulas de educação financeira relacionam outros assuntos, como cidadania, autonomia, sustentabilidade, o saber convive, entre outros aspectos.

O tema tem se destacado em países como Estados Unidos, Reino Unido, Nova Zelândia, por exemplo. No Brasil, desde 2010, foi criada a Enef (Estratégia Nacional de Educação Financeira) pelo Governo Federal, que busca fomentar a educação financeira no país e o consumo mais responsável.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O futuro de gerações sustentáveis financeiramente é reflexo das atitudes do presente. Pensar hoje para colher no futuro.