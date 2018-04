Elogiar a criança é fundamental, mas saiba como fazer

Elogiar a criança é algo muito importante para seu desenvolvimento, mas os adultos têm a tendência de enaltecê-las pelos seus feitos. É importante reconhecer as pequenas conquistas, mas é fundamental saber como dar o elogio.

Ele contribui para a autoestima, a autoconfiança e até ensina a criança fazer o mesmo. “Todo elogio é bem vindo, desde que tenha um porquê de recebê-lo; Ele deve ser sincero e real. É preciso saber elogiar com gratidão e reconhecimento”, explica a coordenadora Cristiane Fernandes, do Colégio Alicerce.

Segundo ela, elogiar deixa de trazer benefícios quando a inteligência ganha mais espaço do que o esforço, por exemplo. “Procure elogiar as estratégias usadas pela criança para resolver certos conflitos ou até mesmo organizar brincadeiras. Ela vai percebendo que o resultado final ‘sucesso’ é por conta do seu esforço e não por questão de inteligência”, esclarece.

Ela sugere a substituição da típica frase “como você é inteligente” por “você fez um bom trabalho, parabéns pelo seu esforço”. “Muito cuidado também com elogios em público. O ideal é fazê-lo reservadamente para que outras pessoas não se sintam diminuídas”, recomenda.

Afinal, o que elogiar?

Distribua elogios para a atenção, a motivação, o empenho empregado pela criança, mostre que tudo tem um começo, meio e fim e que ela faz parte desse processo.

Exercite algumas frases

“Que bom que você ajudou aquele amiguinho, ele estava mesmo precisando”

“Parabéns, por ter dito a verdade, você agiu corretamente”

“Fiquei orgulhosa de você ter dado atenção àquela aluna nova”

“Ótimo que você emprestou o brinquedo. Quando você estiver sem, com certeza seu amiguinho vai te emprestar”

“Foi difícil, eu vi que você se esforçou bastante”