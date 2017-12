Dom Quixote em cena: alunos vão ao teatro

Em abril, alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e do 2º e 3º do Ensino Médio foram ao Teatro Alfa assistir “O Homem de La Mancha”, um musical baseado em Dom Quixote, obra de Miguel de Cervantes.

O livro é considerado o melhor romance de todos os tempos e a grande criação de Cervantes. Surgiu num período de inovação por parte dos escritores ficcionistas espanhóis. Parodiou os populares romances de cavalaria da época. A história é apresentada sob a forma de novela realista.

Pelo enredo e narrativa peculiar, a obra entra em pauta na escola e, muitas vezes, apareceu em grandes vestibulares. A equipe pedagógica acredita que o musical dá vida ao que os alunos veem em sala de aula e enriquece o aprendizado e aproxima os alunos da discussão, facilitando seu entendimento em Literatura e até mesmo em História.

“O Homem de La Mancha” (no original, Man of La Mancha) é um musical escrito por Dale Wasserman, com música de Mitch Leigh e letras de Joe Darion. Por aqui, recebe a direção de Miguel Falabella e direção musical de Carlos Bauzys