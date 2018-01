Dilemas na adolescência: 5 dicas para lidar melhor com o seu filho

A adolescência é um período marcado por muitas curiosidades, inseguranças e incertezas. Os adolescentes procuram a sua própria identidade, questionam regras e é difícil lidar com as emoções. Uma época transformadora não só para eles, mas para as famílias.

Esse é um momento crucial para estabelecer uma relação de respeito, confiança e de parceria. Por mais difícil que pareça, o adolescente precisa de ajuda para lidar com os típicos conflitos e descobertas – que são muitas.

Lidar com a instabilidade dessa fase não é fácil, mas nunca foi tão necessário estar por perto. Só assim, eles passarão por esse período seguros, independentes e felizes.

De olho

É preciso ficar alerta sobre os perigos disseminados, principalmente, pelas redes sociais que oferecem todo o tipo de informação, imagens e vídeos inadequados, comercio ilegal, jogos que incitam suicídio ou páginas que incentivam a automutilação, entre outros.

Bullying – agressões físicas ou psicológicas – e a depressão são comuns hoje na vida de muitos adolescentes. Entenda todas essas questões, fale abertamente sobre elas em casa e ajude o seu filho a não embarcar nelas.

Confiança

Nas famílias em que há diálogo, carinho e confiança, a adolescência é mais leve, pois o amor entre pais e filhos é a base do amor-próprio, da autoestima. Não desista de investir tempo na família.

Segurança

Invista na comunicação entre toda a família. Se for um hábito da família os pais informarem aos filhos para onde vão, quando voltam, será mais fácil para o adolescente praticar isso e dar satisfação. Isso gera segurança afetiva. Lembre-se que o exemplo é uma das mais eficazes maneiras de educar.

Errar faz parte

Toda ação e escolha terá uma consequência. Mostre isso ao seu filho. Reflita com ele sobre o erro, sobre as ações e reações que interferiram nesse momento e mostre seu amor incondicional.

Amizades

Os adolescentes costumam focar nas amizades. Saiba quem são os amigos do seu filho. Prefira sempre tê-los por perto. Promova reuniões e atividades em casa.