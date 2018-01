Dicas para facilitar o seu dia a dia na escola

As aulas voltaram há algumas semanas, mas é comum dúvidas surgirem sobre “o que colocar na lancheira das crianças?” e “como estabelecer uma rotina?”. Ainda está em tempo de ajustar a rotina, inserir novos e bons hábitos, como os alimentares, e promover boas conversas em casa para ter o um ano letivo especial e produtivo.

Confira algumas dicas:

– aproveite este começo de ano para mostrar a importância de dormir cedo para acordar no horário no dia seguinte, caso o seu filho estude pela manhã, principalmente.

– o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Invista um tempo pensando na alimentação saudável e rica em nutrientes. Que tal 1 fatia de bolo de maçã com aveia e castanhas + 1 caixinha de água de coco? Outra boa pedida são 2 fatias pão integral com queijo prato light e peito de peru + 1 caixinha de suco de uva orgânico + 1 banana. Ou, ainda, 1 muffin de banana + 1 suco soja. Experimente.

– o começo do ano é um bom momento para conversar sobre a dedicação aos estudos e tudo o que pode ser melhorado em relação ao ano passado, e até criar metas de onde o aluno quer chegar em 2017.

– Transmita segurança e tenha certeza que seu filho está em ótimas mãos todos os dias.