Despertando hábitos de leitura

Alunos do 1°ano do Ensino Médio e do 1° ano do Ensino Fundamental I participaram da 1ª Troca de livros do Colégio Alicerce, no ano passado. As trocas aconteceram em período de aula, na sala de leitura. A ideia é replicar muitas outras ações que incentivem o hábito de leitura neste ano.

Durante uma roda de conversa, os estudantes apresentaram suas leituras, falando o título, autor e um pouco sobre a história, concluindo sobre o que mais chamou a atenção em seu livro. Após a apresentação, fizeram a troca por meio de sorteio.

Segundo Silvania, responsável pelo projeto e auxiliar da Sala de Leitura, a proposta foi fomentar e inserir uma cultura de leitura por prazer na escola, de maneira descontraída e prazerosa.

“Queremos estimular práticas de leitura não somente para cumprir tarefas e obrigações, mas também o hábito da leitura como lazer, incentivando os alunos a buscar leituras que atendam às suas expectativas”, diz.

Segundo ela, a equipe está engajada em oportunizar práticas que ressaltem a leitura como função social, colocando os alunos como protagonistas e capazes de opinar acerca do que leem.

“A troca de livros nos proporcionou um momento muito prazeroso. Conseguimos plantar uma sementinha para novos hábitos de leitura”, ressalta.