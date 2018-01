Deixe seu filho brincar ao ar livre

Brincar é fundamental. Tão importante como dentro da escola e de casa, é promover brincadeiras ao ar livre. Descobrir novas sensações faz parte do processo de crescimento das crianças, e cabe a nós proporcionar essas novas experiências incentivando-as a pisar na areia, na grama, na terra e no cimentado.

Sentir todas as superfícies e, ainda, ter contato com a intensidade do vento, perceber a diferença da luz do dia, o calor do sol e a brisa da chuva são muito importantes para os pequenos.

Durante o brincar, a criança desenvolve habilidades complexas essenciais que serão importantes na aprendizagem. As experiências ao ar livre estimulam a criatividade e a autenticidade da criança. Muitas vezes, ela sairá da zona de conforto e se verá diante de novas descobertas e desafios.

Que tal menos tecnologia e buscar mais espaço para o crescimento saudável, mais espaços para imaginar, ter contato com a natureza, ouvir os passarinhos?. Na cidade, sabemos, isso está cada vez mais raro, por isso vale esse ponto de atenção.

Vamos tentar?

Ideias

– amarelinha, o corre-cotia, o cabo de guerra e tantas outras atividades de antigamente podem ser ensinadas. É uma boa forma de aproximar pais e filhos.

– Estimule e permita que a criança experimente riscos adequados a sua faixa etária.

– Aproveite os finais de semana para conhecer novos parques e dedique um tempo nesses lugares.