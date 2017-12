Conheça a Plurall: tecnologia para aprendizado

O uso da tecnologia é inevitável. Há alguns anos, o Colégio Alicerce tem se apropriado de novos recursos tecnológicos que auxiliam na aprendizagem. Modernizando a sua atuação, garante o melhor ensino a seus alunos.

Aplicativos e outras ferramentas fazem todo o sentido para essa geração conectada desde cedo. Para a equipe pedagógica, se bem utilizada, a tecnologia melhora a organização de todos e agiliza o acesso ao conhecimento.

Uma ferramenta que tem funcionado muito bem na escola é o Plurall, um espaço para esclarece dúvidas e que pode ser acessado 24 horas por dia via computador, tablet e até smartphone.

O aluno pode consultar o banco de questões já respondidas sobre todas as disciplinas, testes e provas elaboradas pelos seus professores, Enem e vestibulares, entre outros.

A troca de informações e de ideias flui com o dinamismo próprio do século 21. “As ferramentas tecnológicas sendo entendidas e direcionadas para melhorar a qualidade no ensino. Sentimos, na prática, que funciona e só têm a agregar a uma sala de aula mais dinâmica”, ressalta a diretora Valéria Veiga.