Confira 7 dicas para melhorar conflitos com adolescentes

O Ensino Fundamental II é um ciclo importante para o desenvolvimento do aluno. Ele está se despedindo da infância, com mudanças físicas visíveis e sua forma de compreender o mundo também se transforma. Com isso, surgem conflitos pessoais e nos relacionamentos.

Segundo a coordenadora Edi Palma, a competição e algumas brigas podem ser comuns nessa fase, mas também fazem parte do crescimento. “Até os 14 anos, eles ainda estão formando a personalidade. A cada dificuldade que enfrentam, crescem, adquirem entendimento de como evitar o conflito ou como solucioná-lo de forma mais madura”, explica.

No Colégio Alicerce, o acolhimento e a conversa são a estratégia para resolver conflitos. “Conversamos bastante com os alunos, pois entendemos que quanto mais próximos estivermos, maior confiança eles demonstrarão para falar e também para nos ouvir”, acrescenta a coordenadora.

Confira algumas dicas que ajudam a melhorar os conflitos na adolescência:

– Não busquem quantidade de tempo com os filhos, e sim qualidade;

– Estejam sempre dispostos a ouvi-los;

– Sejam amorosos, mas também firmes quando for necessário, pois isso gera segurança;

– Comunicação transparente e parceria com a escola são essenciais para que o projeto de vida que os pais têm para os filhos fique alinhado com o que a escola tem para oferecer;

– Reserve momentos em família. Façam coisas juntos e evitem o isolamento doméstico;

– Questionem sobre o dia dele: o que fez de diferente? o que foi mais interessante? o que foi mais chato? O que o fez rir neste dia?

– Conheçam os amigos do seu filho.