Confira 5 dicas para melhorar a parceria entre família e escola

Ser parceiro da escola significa participar, acompanhar, compreender, questionar e auxiliar seu filho na rotina escolar, no intuito de prepará-lo para o cumprimento de deveres enquanto filho, aluno e, no futuro cidadão. Consequentemente, ele vai usufruir dos direitos adquiridos por todas as fases da vida pois terá esta consciência.

“Essa parceria é de extrema importância para que o estudante possa se desenvolver plenamente. É nesse sentido que a escola busca fortalecer laços e relacionamento para um mesmo objetivo: o sucesso no desenvolvimento, no processo de aprendizagem e aquisição do conhecimento”, diz a diretora do Colégio Alicerce, Valéria Veiga.

Confira 5 dicas para melhorar essa parceria:

Canais de comunicação

Conheça os canais de comunicação disponíveis e acompanhe. No Colégio Alicerce, há AlunoWeb – portal onde os pais acompanham online toda a rotina escolar do aluno – além do site, agenda escolar, reuniões bimestrais e redes sociais, por exemplo. Saber os acontecimentos ampliará a confiança no trabalho pedagógico e trará a sensação de pertencimento e orgulho.

Eventos podem surpreender

Os primeiros eventos de um filho na escola são sempre novidade e aguardados com expectativa. Mantenha o mesmo interesse nos anos seguintes. A cada ano, haverá uma integração e uma emoção diferente. Participar dos eventos e reuniões são fundamentais para manter o diálogo em casa, ficar por dentro das experiências e sentimentos que o aluno têm para compartilhar.

Reunião de pais

As reuniões esclarecem dúvidas sobre os resultados obtidos e abrem o diálogo para tratar das questões pedagógicas. Também é um tempo de conhecer e compreender os principais temas que envolvem cada fase da criança ou do adolescente. Com conhecimento e trocas, escola e família podem vibrar com as conquistas e resolver conflitos, juntas.

Portas abertas

No Colégio Alicerce, o diálogo é incentivado em todo o momento. As famílias podem esclarecer dúvidas com os professores nas reuniões e sempre que necessário com coordenadores ou direção. Exponha suas angustias, busque dialogar com a escola. Não há caminho melhor para chegar à parceria do que uma boa conversa.

De olho nos canais online

O Colégio Alicerce dedica tempo para registrar os acontecimentos, as atividades e as descobertas de seus alunos. Acompanhe as ações desenvolvidas e publicadas no site, Facebook, Instagram, YouTube e Blog do Alicerce e nos outros canais de comunicação. Isso também é aproximação e uma forma de prestigiar.