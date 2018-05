Confira 5 ações que estimulam a imaginação das crianças

Criar, sonhar e imaginar é fundamental para qualquer idade, mas quanto antes começar a estimular, melhor. Saiba como instigar a imaginação da sua criança.

“Quando ela imagina, brinca de faz de conta, pode vivenciar papéis diferentes, pode ser autônoma e criadora, estabelecendo ligações sobre o que somos, podemos ser e fazer”, explica a coordenadora Cristiane Fernandes, do Colégio Alicerce.

Segundo ela, a criatividade e a imaginação andam lado a lado. Assim, quem tem pouca fantasia, consequentemente, reduz a criatividade. “É preciso brincar, e muito. É comum vermos crianças usarem objetos do dia a dia e modificá-los, como pegar uma colher e transformá-la em um microfone. Cabe ao adulto incentivar isso”, ressalta.

A leitura é sempre indicada para o desenvolvimento da imaginação, mas não só ela. A coordenadora sugere que as famílias deixem um ambiente com recursos que estimulem as fantasias próprias da infância, como brinquedos, jogos, livros, música.

“Desenvolvemos aos poucos a capacidade de perceber e compreender o universo que nos cerca. Por isso, após uma leitura, faça sempre questionamentos para exercitar a interpretação”, acrescenta.

Confira outras 5 ações que estimulam a imaginação das crianças: