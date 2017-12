Circuito Cultural aborda alimentação saudável

O Circuito Cultural do Colégio Alicerce aconteceu no último sábado (7). O encontro reuniu alunos da Educação Infantil e suas famílias para uma tarde deliciosa. “Comer, crescer e aprender” foi o tema deste ano.

A qualidade nos lanchinhos é um tema que vem sendo abordado com as famílias há algum tempo. As crianças vivem dias intensos e, para darem conta das atividades e manterem a saúde, é fundamental que se alimentem bem.

Alimentação saudável tem sido foco de diversos projetos na escola. As crianças estão aprendendo sobre cheiro, textura e degustação de comidas diferentes. O Circuito Cultural reforçou sua importância e envolveu a todos de forma especial.

Foram realizadas oficinas nas quais os pais puderem brincar com os filhos. Entre elas: Jogo da memória, caixa tátil, pirâmide alimentar e cozinha da Tia Ana. “Foi um momento de descontração e aproximação entre a escola e a família”, conta a coordenadora Cristiane Fernandes.

Os pais relataram os hábitos alimentares em casa estão melhores a cada dia e colocaram a mão na massa durante o evento. “Eles mostraram isso em uma das atividades do evento que tinha a opção de “montar” uma lancheira. Foi um tempo muito gostoso”, ressalta a coordenadora.