Cidade do Livro: Leitura em destaque

A leitura está sempre no foco das atenções do Colégio Alicerce. Ampliar o repertório dos alunos e, mais, despertar o gosto pelo hábito são fundamentais. Por isso, a Cidade do Livro costuma entrar na programação de passeios da escola.

Segundo a equipe pedagógica, este é um passeio único, divertido e cultural. Em uma livraria com cerca de 2.000m2, as crianças descobrem, de forma lúdica e interessante, quão incrível é ler.

“Nossa ida ao local tem caráter pedagógico. Queremos que nossos alunos consigam perceber a importância que a leitura tem para a formação geral do indivíduo”, diz a coordenadora Eunice.

É por meio da leitura que a criança desenvolve a criatividade, a imaginação e adquire cultura. “Também contribui, sem dúvida, para aprimorar a escrita”, ressalta.

Incentive a leitura em casa. Sente para ler com o seu filho. Momentos assim são especiais e fundamentais para o desenvolvimento da criança. Aproveite!

Cidade do Livro

Fundada em 1997, a Cidade do Livro é um espaço cenográfico tematizado, no qual milhares de crianças se divertem todos os anos. O grande diferencial é que este projeto é altamente educativo e ajuda a formar desde cedo o hábito da leitura. Nos vários ambientes distribuídos por uma área de dois mil metros quadrados com forte apelo visual, os visitantes aprendem a importância dos livros e abordam temas transversais: saúde, meio ambiente, pluralidade cultural, ética e cidadania.