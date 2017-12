Catavento Cultural: aprendendo sobre fenômenos naturais

O Colégio Alicerce levou seus alunos ao Catavento Cultural e Educacional – museu de ciência e tecnologia da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. Situado no Palácio das Indústrias, o local encantou a todos com todas suas curiosidades.

O museu consegue mostrar como se formam as chuvas, como funciona o movimento das marés e a evolução das espécies. Também é possível entender melhor sobre o que é gravidade formação do universo. Há muitas explicações sobre os fenômenos naturais. Tudo mostrado de forma lúdica e compreensível.

O espaço tem mais de 250 instalações, em oito mil metros quadrados, divididas em quatro seções. Uma sobre o Universo, do espaço sideral à Terra. A segunda, a ‘Vida’, do primeiro ser vivo até o homem. Segue-se o Engenho, as criações do homem dentro da ciência. E a Sociedade, que mostra os problemas da convivência organizada do homem.

Segundo a equipe pedagógica, ter experiências fora da escola é fundamental para que os alunos solidifiquem o conhecimento e ampliem sua visão sobre ciência e cultura. Além disso, há uma enorme interação entre os alunos e momentos de fortalecer a amizade.