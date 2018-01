Bom humor torna os dias das crianças mais leves

O bom humor traz muitas vantagens a uma criança pequena. Rir de si mesmo e com seus pais é uma forma de ver a vida de uma forma descontraída, leve. Sabia que ajuda até a encontrar soluções para situações conflituosas? Experimente.

Um estudo da Universidade de Stanford e do Hospital para Crianças Lucile Packard, dos Estados Unidos, mostrou que a parte do cérebro infantil responsável pela sensação de recompensa é ativada quando as crianças passam por uma situação engraçada.

“Quando a criança consegue rir de si, mostra que tem uma boa imagem de si mesma, que sabe lidar com as suas fragilidades e que consegue contornar o sofrimento”, explica a coordenadora da Educação Infantil do Colégio Alicerce, Cristiane Fernandes.

O humor também ajuda a criança a fazer amigos, a dizer coisas que de outra maneira poderia ser mais difícil de expressar. Para as famílias, é um caminho para cativar o pequeno e convencê-lo a fazer coisas, como tomar remédio, contribuir em alguma tarefa, escovar os dentes etc. “No entanto, é importante rir junto com a criança, e não dela”, acrescenta a coordenadora.

Na escola, segundo ela, o bom humor começa com professores e funcionários. “Quando sorriem, já facilitam o acolhimento e o aprendizado, e a criança já relaxa e acaba sorrindo também. Lembre-se: o sorriso aproxima as pessoas”, ressalta.

As brincadeiras, teatros, leituras vão mostrar para a criança o lado bem-humorado da vida. Ao sorrir, fazer piadas, caretas, os pais também ajudam nesse processo.

Mais leveza no dia a dia

* conte uma história engraçada

* brinque com seu animal de estimação

* cante

* brinque de imitar

* faça uma sessão de cócegas

* Para que isso funcione, desligue a TV, o celular, o tablet, desconecte-se para conectar!