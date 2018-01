Benefícios da música para alunos de todas as idades

A música ensina de forma lúdica e divertida. Dos pequenos até o Ensino Médio, seus benefícios são sentidos na escola. Os alunos são motivados, as turmas integradas, os conteúdos abordados de forma diferenciada.

Segundo a equipe pedagógica do Colégio Alicerce, a música contribui para a formação integral, ressalta os valores culturais, promove a sociabilidade e a expressividade, introduz o sentido de parceria e cooperação, e auxilia o desenvolvimento motor, pois trabalha com a sincronia de movimentos.

Imagine os pequenos aprendendo também sobre o espaço e a vez de cada um. Todos apendem diferentes formas de interagir com a música, com o professor e com os amigos.

Canções, rodas cantadas e brincadeiras são somadas às músicas infantis, o que garante um espaço saudável de desenvolvimento da criatividade e da autonomia. No Ensino Fundamental II e no Médio, um festival musical é realizado todos os anos, no qual os estudantes expressam seus talentos e artes.

Música melhora a leitura e o desempenho em matemática

Pesquisas realizadas por estudiosos alemães concluíram, por exemplo, que pessoas que analisam tons musicais possuem determinada área do cérebro 25% maior em comparação àquelas que não desenvolvem qualquer trabalho com música.

Além disso, outro estudo conduzido pela parceria entre o Instituto ABCD e a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) entre grupos de estudantes com e sem contato musical também apresentou resultados positivos. Eles constataram que estudantes que tinham contato com a música iam melhor em português e matemática.

O Colégio Alicerce acredita em seus benefícios. Leve para a sua casa também!