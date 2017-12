Alunos visitam Planetário e conhecem mais sobre o Universo

Alunos do 8º ano do Colégio Alicerce visitaram o Planetário Municipal do Carmo – Professor Acácio Riberi, localizado no Parque do Carmo, Zona Leste de São Paulo. Eles ficaram encantados com a possibilidade de conhecer mais sobre o universo.

O Planetário do Carmo é um equipamento de altíssima tecnologia, sem similar na América do Sul. Somente a Europa e Nova York têm o privilégio de desfrutar esse espetáculo único, que faz o público realmente se sentir perto do céu, do sol e até das constelações do Zodíaco.

Além disso, são 41 projetores periféricos, 109 lentes e 9 mil fibras ópticas, que fazem projeção de estrelas, planetas, simulam eclipses e outros fenômenos cósmicos.

O passeio ajuda os alunos a perceber que a ciência é algo presente em nossas vidas. A ideia é que tomem consciência da importância de adquirirem esse conhecimento.