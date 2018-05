Alunos fazem estudo sobre urbanização no bairro

A maioria das pessoas está há bastante tempo em um mesmo bairro e é comum nunca ter reparado em uma loja ou árvore, por exemplo. Andar, observar e até pensar em formas de melhorar o lugar onde vive é um exercício de cidadania.

Por isso, alunos do 7º ano do Colégio Alicerce participaram do trabalho de campo no bairro Vila Romano. O foco do estudo foi discutir a crescente urbanização e a sua relação com o elevado aumento das temperaturas nas grandes idades, formando ilhas de calor.

A professora Denise começou com uma aula ao ar livre. Os estudantes aprenderam sobre o processo de migração da população do campo para as cidades ocasionando a urbanização brasileira, que provocou muitas transformações no país. Pensaram sobre a diminuição de área verde e a alta densidade das construções e os efeitos disso, entre outros.

Andando pelas ruas, observaram que quanto mais urbanizado for o bairro ou a cidade, mais quente será o local. Assim, compreenderam que a urbanização influencia o clima do lugar.

“A atividade foi muito produtiva. Sair da sala de aula enriquece o aprendizado, pois os alunos conseguem visualizar melhor o conteúdo”, ressalta a professora Denise.